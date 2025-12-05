Bientôt des trains directs de Brigue (VS) vers l'Allemagne

Les voyageurs suisses pourront bientôt profiter de nouvelles liaisons directes vers l'Allemagne ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les voyageurs suisses pourront bientôt profiter de nouvelles liaisons directes vers l'Allemagne. Des trains relieront pour la première fois Brigue (VS) à Mannheim, Francfort ou encore Berlin dès l'entrée en vigueur du nouvel horaire CFF le 14 décembre.

'Ces dix dernières années, le nombre de voyageuses et de voyageurs transfrontaliers a augmenté de plus de 50% rien qu’entre la Suisse et l’Allemagne', constatent les CFF dans un communiqué vendredi. La compagnie ferroviaire étoffe ainsi son offre de liaisons directes entre les deux pays, qui sont actuellement au nombre de 50 par jour et par direction environ.

La grande nouveauté concerne le Valais, puisque le canton bénéficiera de plusieurs nouvelles lignes directes. Outre le train qui reliera Brigue à la capitale allemande, des relations connecteront notamment Hambourg, Dortmund et Cologne à la ville haut-valaisanne.

'Les touristes qui voyagent avec des bagages apprécient ces liaisons directes, qui permettent aux amateurs de ski allemands de se rendre en Valais sans changer de train', expliquent encore les CFF.

Le lancement de cette nouvelle offre sera marqué par le baptême d'un nouvel ICE le dimanche 14 décembre. Le train sera doté du nom de 'Matterhorn'. Outre-Sarine, un train Giruno - baptisé 'Freie und Hansestadt Hamburg' ce vendredi 5 décembre - inaugurera les nouvelles liaisons entre Bâle et Hambourg.

/ATS
 

