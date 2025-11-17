Beyond Gravity veut construire des satellites de A à Z

L'entreprise Beyond Gravity, filiale de Ruag International, ambitionne de se charger de la totalité de la construction de ses satellites. Elle s'attend à ce que les engins soient dans l'espace d'ici fin 2028. Aucun montant n'est toutefois dévoilé.

La société spécialisée dans le domaine spatial souhaite 'fournir davantage de solutions directes aux clients finaux', selon le communiqué paru lundi. Beyond Gravity explique avoir uni les forces de tous ses sites européens 'afin d'accélérer notre capacité à construire des satellites de taille moyenne pour orbites basses' et 'peu coûteux', sans plus de précision.

L'objectif est de répondre à la situation géopolitique actuelle sur le Vieux continent, qui montre un besoin de satellites européens supplémentaires. Oliver Grassmann, qui dirige la division des satellites cité dans le document, souligne qu'il s'agit d'occuper une niche du marché, qui n'est ni couverte par de petites jeunes pousses ni par les grands acteurs établis.

Beyond Gravity indique développer et construire déjà de nombreux éléments comme la structure des engins, la protection thermique, les ordinateurs, les antennes, les ailes solaires ou encore les instruments de collecte des données.

/ATS