Berset s'en prend à la Russie qui « nie sa responsabilité »

'La Suisse attend de la Fédération de Russie qu'elle respecte la Charte' de l'ONU. Devant le Conseil de sécurité à New York, le président de la Confédération a ciblé mercredi l'attitude de Moscou en Ukraine et a appelé à une relance de l'initiative sur les céréales.

'Séance après séance, la Fédération de Russie, membre permanent du Conseil, nie sa responsabilité', a asséné Alain Berset, alors que le représentant russe était assis à côté de lui. 'Envers les milliers de morts et de blessés en Ukraine', 'envers les millions de personnes déplacées' et 'envers celles et ceux qui sont plongés dans une profonde insécurité', y compris en Russie.

M. Berset a rappelé les efforts suisses pour alléger les souffrances des civils en Ukraine, notamment pour le déminage. Il a salué les initiatives diplomatiques pour atteindre la paix dans ce pays.

Auparavant, le conseiller fédéral Ignazio Cassis avait toutefois estimé que le plan ukrainien en dix points est 'insuffisamment bon'. Les initiatives unilatérales 'ne vont pas bien loin', a-t-il affirmé. Mais il a salué le plan comme une 'approche intéressante'.

