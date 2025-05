Berschis: un tracteur volé finit dans le talus:chauffeur interpellé

Un tracteur volé et sa remorque ont fini leur course dans le lit d'un ruisseau en contrebas d'une route de campagne à Berschis (SG) dans la nuit de mardi à mercredi. L'homme, âgé de 36 ans et en incapacité de conduire, a été interpellé à son domicile un peu plus tard.

Le tracteur, couché dans le lit du ruisseau a été signalé à la police à l'aube. Une patrouille de la police cantonale saint-galloise qui s'est rendue sur place a certes trouvé le tracteur et sa remorque, mais pas de conducteur. Une enquête a identifié un homme de 36 ans comme étant l'auteur de l'accident. Il a ensuite été arrêté à son domicile.

Il s'est avéré que l'homme avait volé le tracteur et la remorque à 00h30 dans une exploitation agricole à Flums (SG). Alors qu'il se dirigeait vers Walenstadt SG, il est sorti de la route et a atterri dans le lit d'un ruisseau. Sans se soucier des dégâts, l'homme a quitté le lieu de l'accident. Non seulement il se trouvait dans un état d'incapacité de conduire, mais il circulait sans le permis de conduire requis.

/ATS