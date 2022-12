Berne et Paris trouvent un accord sur l'imposition du télétravail

La Suisse et la France ont trouvé un accord pour l'imposition du télétravail des frontaliers. Dès le 1er janvier, le télétravail sera possible jusqu'à 40% du temps de travail par année sans remettre en cause ni le statut de frontalier, ni les règles d'imposition.

Les deux pays avaient signé le 13 mai 2020 un accord amiable pour garantir que les mesures de lutte contre le Covid-19 - telles que le télétravail - ne modifieraient pas le régime d'imposition des travailleurs frontaliers. Cet accord, déjà reconduit à plusieurs reprises, avait été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Berne et Paris cherchaient une solution à long terme.

/ATS