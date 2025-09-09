Berlin dote l'Ukraine de milliers de drones à longue portée

L'Allemagne va lancer un programme visant à doter l'Ukraine de 'plusieurs milliers de drones ...
Berlin dote l'Ukraine de milliers de drones à longue portée

Berlin dote l'Ukraine de milliers de drones à longue portée

Photo: KEYSTONE/dpa/Jörg Carstensen

L'Allemagne va lancer un programme visant à doter l'Ukraine de 'plusieurs milliers de drones à longue portée' pour des 'frappes en profondeur' contre la 'machinerie de guerre russe', pour un montant total de 300 millions d'euros.

Cette 'nouvelle initiative de frappes en profondeur' comprendra 'la livraison de plusieurs milliers de drones à longue portée' fabriqués par l'industrie de défense ukrainienne, a déclaré mardi Boris Pistorius lors d'une réunion à Londres du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine.

/ATS
 

Actualités suivantes

La BNS devrait maintenir ses taux inchangés, selon UBS

La BNS devrait maintenir ses taux inchangés, selon UBS

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 15:29

Les caisses de pension ont profité d'un rendement élevé en 2024

Les caisses de pension ont profité d'un rendement élevé en 2024

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 15:25

Le statut de valeur refuge du franc plombe l'économie, selon UBS

Le statut de valeur refuge du franc plombe l'économie, selon UBS

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 15:19

Le nombre de faillites a bondi en août

Le nombre de faillites a bondi en août

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 15:13

Articles les plus lus

L'UE s'attaque au gaspillage alimentaire et à la fast fashion

L'UE s'attaque au gaspillage alimentaire et à la fast fashion

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 13:31

Le nombre de faillites a bondi en août

Le nombre de faillites a bondi en août

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 15:13

Le statut de valeur refuge du franc plombe l'économie, selon UBS

Le statut de valeur refuge du franc plombe l'économie, selon UBS

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 15:19

Les caisses de pension ont profité d'un rendement élevé en 2024

Les caisses de pension ont profité d'un rendement élevé en 2024

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 15:25

Le National demande la poursuite de la FM après 2026

Le National demande la poursuite de la FM après 2026

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 12:49

L'UE s'attaque au gaspillage alimentaire et à la fast fashion

L'UE s'attaque au gaspillage alimentaire et à la fast fashion

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 13:31

Le nombre de faillites a bondi en août

Le nombre de faillites a bondi en août

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 15:13

Le statut de valeur refuge du franc plombe l'économie, selon UBS

Le statut de valeur refuge du franc plombe l'économie, selon UBS

Économie    Actualisé le 09.09.2025 - 15:19