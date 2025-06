Bénéfice solide en 2024 et baisse des primes en vue à la Suva

La Suva a réalisé un bénéfice de 315 milions de francs l'an dernier. Ce bon résultat et une année de placement très performante renforcent la santé financière de l'assureur accident de droit public. Conséquence, il va baisser les primes des assurés à un niveau record.

Basée à Lucerne, la Caisse nationale d'assurance accident (Suva) a réalisé en 2024 un résultat de 5,5% sur ses placements (4,8 % en 2023), indique-t-elle vendredi. En tant qu’entreprise à but non lucratif, elle restitue ses excédents aux assurés sous la forme de réductions de primes.

Reversement important

La Suva annonce donc qu'elle va procéder à un nouveau reversement à hauteur de 20% des primes nettes en 2026. En outre, elle baisse de 4,3% les primes brutes dans l’assurance contre les accidents non professionnels malgré une évolution de risque stable et de 1,5% les primes dans l’assurance contre les accidents professionnels, grâce à l'évolution favorable du risque dans ce domaine.

Cela représente un allègement de 716 millions de francs pour les entreprises assurées et fait baisser leurs primes à un niveau historiquement bas: à 1,82% de la masse salariale, alors que leur niveau se situait encore à 3%, il y a quinze ans.

Cette mesure 'contribue à renforcer la place économique suisse', écrit l'assureur. Le Conseil de la Suva, composé de représentants des employeurs, des travailleurs et de la Confédération, décidera de l’utilisation des excédents restants en fonction de la situation financière dans les prochaines années.

Grande solvabilité

Le bénéfice 2024 de la Suva dépasse de six millions de francs celui de l'année précédente. Son quotient de solvabilité se situe toujours à la limite supérieure de 190%, fixée par le Conseil de la Suva. La limite inférieure prescrite par la loi est de 100%.

L'an dernier, les accidents et maladies professionnels ont nettement diminué de 3,7% pour s’établir à environ 180'000 cas. Les accidents non professionnels ont augmenté de 2,2% et totalisent environ 298'000 cas. Au cours de la décennie écoulée, le risque d’accident a diminué de 14 % dans l’assurance contre les accidents professionnels. Dans le secteur des loisirs, le taux d’accidents est resté stable.

/ATS