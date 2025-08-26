Bénéfice net en hausse pour Flughafen Zürich au premier semestre

Flughafen Zürich a engrangé un bénéfice net de 161,3 millions de francs sur les six premiers mois de 2025, à la fois supérieur à celui de l'année précédente (+6,1%) et aux prévisions du marché.

Il s'agit du meilleur résultat semestriel jamais enregistré, se félicite l'opérateur du tarmac zurichois mardi.

Le chiffre d'affaires atteint 640,7 millions, en hausse de 1,5%. La progression des revenus liés à l'aviation a été plus rapide que celle du nombre de passagers. En effet, la croissance du trafic au cours de la période sous revus a permis d'engranger des recettes de 327,3 millions, en hausse de 4% sur un an.

Parmi les autres sources de revenus, non liés à l'aviation, les recettes ont pris 1% à 313,4 millions.

Sur l'ensemble de l'année, l'aéroport de Zurich table sur 32 millions de passagers, soit une hausse de 2,5% sur un an.

/ATS