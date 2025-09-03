Bénéfice net en baisse pour Swiss Life sur six mois

Swiss Life a engrangé un bénéfice net de 602 millions de francs sur les six premiers mois de ...
Bénéfice net en baisse pour Swiss Life sur six mois

Bénéfice net en baisse pour Swiss Life sur six mois

Photo: KEYSTONE/DPA/ANDREAS GEBERT

Swiss Life a engrangé un bénéfice net de 602 millions de francs sur les six premiers mois de l'année, en baisse de 5% sur un an. Cela s'explique principalement par des charges d'impôts plus élevées de 36 millions, précise l'assureur mercredi dans un communiqué.

Les primes brutes ont enflé de 5% en monnaie locale à 12,1 milliards de francs. Swiss Life a également développé encore ses activités reposant sur le versement de frais et de commissions, générant des revenus issus de frais et commissions de 1,27 milliard de francs au total (+2% en monnaie locale).

Le produit des commissions issus de la gestion de patrimoine et du conseil financier est resté quasiment stable en monnaies locales à 392 millions.

Le bénéfice opérationnel ajusté s'est fixé à 903 millions, en hausse de 3% sur un an.

Les bénéfices opérationnel et net dépassent les prévisions du consensus AWP tandis que les primes brutes sont en ligne avec les attentes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Helvetia s'envole au premier semestre

Helvetia s'envole au premier semestre

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 07:27

MediaMarkt et Saturn pourraient être rachetés par le chinois JD.com

MediaMarkt et Saturn pourraient être rachetés par le chinois JD.com

Économie    Actualisé le 02.09.2025 - 18:47

ChatGPT va instaurer un contrôle parental

ChatGPT va instaurer un contrôle parental

Économie    Actualisé le 02.09.2025 - 15:23

Nestlé cumule les déboires à sa direction générale

Nestlé cumule les déboires à sa direction générale

Économie    Actualisé le 02.09.2025 - 13:37

Articles les plus lus

L'or s'envole sur des espoirs de baisse des taux par la Fed

L'or s'envole sur des espoirs de baisse des taux par la Fed

Économie    Actualisé le 02.09.2025 - 13:35

Nestlé cumule les déboires à sa direction générale

Nestlé cumule les déboires à sa direction générale

Économie    Actualisé le 02.09.2025 - 13:37

ChatGPT va instaurer un contrôle parental

ChatGPT va instaurer un contrôle parental

Économie    Actualisé le 02.09.2025 - 15:23

MediaMarkt et Saturn pourraient être rachetés par le chinois JD.com

MediaMarkt et Saturn pourraient être rachetés par le chinois JD.com

Économie    Actualisé le 02.09.2025 - 18:47

Zone euro: l'inflation remonte légèrement en août, à 2,1% sur un an

Zone euro: l'inflation remonte légèrement en août, à 2,1% sur un an

Économie    Actualisé le 02.09.2025 - 13:33

L'or s'envole sur des espoirs de baisse des taux par la Fed

L'or s'envole sur des espoirs de baisse des taux par la Fed

Économie    Actualisé le 02.09.2025 - 13:35

Nestlé cumule les déboires à sa direction générale

Nestlé cumule les déboires à sa direction générale

Économie    Actualisé le 02.09.2025 - 13:37

ChatGPT va instaurer un contrôle parental

ChatGPT va instaurer un contrôle parental

Économie    Actualisé le 02.09.2025 - 15:23