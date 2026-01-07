Bayer porte plainte contre des fabricants du vaccin contre le Covid

Le géant allemand de la santé et de l'agrochimie Bayer a déclaré mercredi avoir porté plainte contre des fabricants du vaccin contre le Covid-19. Il reproche à Pfizer et Moderna, entre autres, d'avoir violé des brevets liés à la technologie de l'ARN messager.

Bayer a accusé les deux laboratoires américains Pfizer et Moderna ainsi que l'allemand BioNTech d'avoir utilisé une technique d'amélioration de la stabilité de l'ARN messager, sans payer de licence. 'L'utilisation sans licence de la propriété intellectuelle de Bayer' par les producteurs de vaccins 'leur a permis de remédier à l'instabilité de l'ARN messager et ainsi de résoudre l'un de leurs plus grands défis dans le développement de vaccins', a indiqué un porte-parole du groupe allemand à l'AFP.

Une action en justice est déjà en cours contre le producteur américain de vaccin Johnson & Johnson, a ajouté le groupe. Bayer n'a pas fabriqué lui-même de vaccin, mais sa filiale américaine Monsanto a développé dans les années 1980 une technique liée à l'ARN messager à des fins agricoles, pour rendre les plantes résistantes aux insectes et améliorer le rendement agricole.

Les fabricants du vaccin ont utilisé cette méthode 'pour améliorer la stabilité de l'ARN messager de leurs vaccins et la donc la capacité à conférer une immunité contre le virus', selon la plainte déposée par Bayer devant un tribunal aux Etats-Unis, où avait été déposé le brevet en question en 1989.

Contactés par l'AFP, les fabricants de vaccins n'ont pas réagit dans l'immédiat.

Cette nouvelle plainte intervient après une suite de litiges sur des brevets liés aux vaccins. Moderna et l'alliance Pfizer BioNTech se sont affrontés dans plusieurs procès au Royaume-Uni et en Allemagne sur la paternité et le droit d'utiliser la technologie d'ARN messager. BioNTech-Pfizer et Moderna ont été parmi les premiers avec le britannique AstraZeneca à mettre sur le marché des vaccins contre le coronavirus, ce qui leur a rapporté des milliards de dollars.

Les deux groupes américains et l'allemand utilisaient la technologie d'avant garde de l'ARN messager alors que le britannique avait opté une formule plus classique d'immunisation.

