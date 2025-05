Bayer: bénéfice net en fort repli au 1er trimestre

Le géant allemand de pharmacie et d'agrochimie Bayer, qui prévoit une année 2025 difficile, a fait état mardi d'un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros (un peu moins en francs) au premier trimestre. Le recul de 35% reflète des ventes moins élevées dans l'agrochimie.

Le chiffre d'affaires du groupe de Leverkusen a atteint 13,7 milliards d'euros, un chiffre quasiment stable par rapport à l'année précédente, mais meilleur qu'attendu par les analystes sondés par Factset, qui tablaient sur 13,4 milliards.

La division agrochimie a subi une baisse des ventes en raison des effets de la réglementation aux Etats-Unis et en Europe et de reports de commandes sur le trimestre suivant, tandis que la branche santé s'en est mieux sortie qu'attendu.

L'indicateur clé pour sa rentabilité, le résultat opérationnel ajusté (EBITDA) hors éléments exceptionnels, a reculé de 7% sur un an, à 4,09 milliards d'euros, mais est également supérieur à ce qui était attendu.

Le recul de l'activité agrochimie, qui comprend la filiale Monsanto, fabricant du désherbant controversé au glyphosate, a contrasté avec la hausse des ventes dans les divisions des médicaments sur ordonnance et en vente libre.

Bayer a cependant légèrement ajusté à la baisse ses prévisions annuelles, tablant désormais sur un chiffre d'affaires entre 44,5 et 46,5 milliards d'euros, contre 45 à 47 milliards auparavant, et sur un EBITDA hors exceptionnels se situant entre 9,2 et 9,7 milliards d'euros, contre 9,3 à 9,8 milliards initialement.

De 'fortes incertitudes' demeurent néanmoins sur l'évolution des taux de change et des développements futurs des droits de douane, ce qui pourrait influer sur les résultats de l'exercice, précise le groupe.

Bayer a annoncé lundi décidé la réorganisation des activités de sa division agrochimie en Allemagne, mise sous pression par les surcapacités mondiales et la concurrence asiatique.

À partir de fin 2028, les activités à Francfort-sur-le-Main cesseront, certaines parties étant vendues et d'autres transférées.

