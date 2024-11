Barry Callebaut voit son bénéfice net reculer en 2023/24

Barry Callebaut a fait état mercredi d'un bénéfice net en baisse, malgré des ventes en hausse et des volumes stables lors de son exercice décalé 2023/24, clos fin octobre. Les actionnaires du chocolatier se verront proposer un dividende inchangé.

Le chiffre d'affaires a progressé de 22,6% à 10,4 milliards de francs, ou de 28,1% en monnaies locales, selon un communiqué. Les volumes sont restés stables sur un an à 2,28 millions de tonnes. Le résultat d'exploitation (Ebit) a avancé de 12,7% à 704,4 millions, tandis que le bénéfice a reculé à 190,9 millions, soit 56,9% de moins ou 53,5% en monnaies locales.

Le conseil d'administration propose ainsi un dividende inchangé à 29,00 francs par action.

Ces chiffres répondent aux attentes du consensus AWP dont les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires à environ 10,11 milliards et à un dividende de 29,00 francs.

Pour l'exercice 2024/25, la direction confirme ses objectifs et prévoit un volume stable 'dans un marché difficile', avec une croissance légèrement positive pour Global Chocolate, et une croissance de plus de 10% de l'Ebit à taux de change constant.

Parallèlement, l'élection de Barbara Richmond et Aruna Jayanthi a été soumise au conseil d'administration.

/ATS