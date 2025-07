Barry Callebaut augmente ses ventes sur neuf mois

Le transformateur de produits cacaotés Barry Callebaut a augmenté son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2024-2025 malgré des volumes en recul, grâce à des hausses substantielles de prix. Les perspectives de ventes ont été rabotées.

Entre septembre 2024 et mai 2025, le groupe zurichois, qui produit notamment du chocolat, des décorations, des enrobages et des garnitures pour pâtisseries et autres sucreries, a vu ses ventes bondir de 49,5% à 10,95 milliards de francs, a-t-il annoncé jeudi.

Cette accélération des ventes a été obtenue grâce à une augmentation des prix pour compenser l'envolée des coûts des fèves de cacao sur les marchés. Mais face à la retenue des consommateurs et clients de Barry Callebaut, les volumes écoulés ont chuté de 6,3% à 1,6 million de tonnes.

Ces chiffres clés - le groupe n'a pas dévoilé sa performance en matière de rentabilité - sont quasiment conformes aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

Face à l'envolée des prix de la fève de cacao, Barry Callebaut anticipe désormais un recul des volumes autour de 5% dans l'unité Global Chocolate et à 'deux chiffres' pour Global Cacao. Dans l'ensemble, le repli des volumes de ventes est attendu à 7% sur l'exercice 2024-2025, contre un recul des volumes autour de 5% précédemment attendu. Le résultat d'exploitation (Ebit) doit quant à lui croître entre 5% et 9%.

Le groupe a également confirmé son objectif d'économiser 250 millions de francs, dont 75% affecteront directement le résultat. La société veut par ailleurs réduire son endettement.

/ATS