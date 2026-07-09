Barry Callebaut amorce un retour à la croissance au 3e trimestre

Le transformateur et négociant de produits cacaotés Barry Callebaut a amorcé au troisième trimestre ...
Barry Callebaut amorce un retour à la croissance au 3e trimestre

Barry Callebaut amorce un retour à la croissance au 3e trimestre

Photo: KEYSTONE/DPA/HENDRIK SCHMIDT

Le transformateur et négociant de produits cacaotés Barry Callebaut a amorcé au troisième trimestre de son exercice décalé 2025/26 un retour à la croissance des volumes, pour la première fois en deux ans.

Le rebond de 5,7% observé entre mars et fin mai amenuise à 2,8% une contraction des volumes qui atteignait à mi-parcours 6,9%. Il est donc insuffisant à ce stade pour inverser la tendance sur les trois premiers partiels cumulés.

Sur le plan des recettes, la multinationale a engrangé sur les neuf premiers mois de son exercice décalé un chiffre d'affaires de 9,56 milliards de francs, en recul de 12,7% sur un an, indique un compte-rendu diffusé jeudi.

Si les volume comblent les attentes des analystes, les recettes restent en deçà des 9,74 milliards pronostiqués.

La direction modère sa projection de contraction des volumes sur l'ensemble de l'exercice autour de 1%, contre 1 à 3% au dernier pointage. Elle reconduit par contre sa prévision de recul de l'excédent d'exploitation avant charges d'intérêts et impôts (Ebit) récurrent d'environ 5% et de ratio d'endettement à moins de trois fois l'Ebit récurrent hors dépréciations et amortissements.

/ATS
 

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