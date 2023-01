Barry Caillebaut a progressé au premier trimestre

Le fabricant de produits à base de chocolat et de cacao Barry Callebaut a vu son chiffre d'affaires progresser sur les trois premiers mois de son exercice décalé 2022/2023. Mais il a encore subi les effets de la fermeture de son site belge.

Entre septembre et fin novembre, le chiffre d'affaires s'est enrobé à 2,11 milliards de francs, soit une hausse de 3,8% en francs et de 7,2% en monnaies locales. La progression a été portée par l'augmentation des prix des matières premières et le contexte inflationniste, selon le chocolatier industriel mercredi.

Les volumes ont en revanche décru de 5,1% dans un marché globalement en déclin, à 578,7 kilotonnes. L'activité de chocolat a baissé de 5,8% due aux effets résiduels de la montée en puissance de l'usine de Wieze, à nouveau opérationnelle fin octobre après que des salmonelles ont été détectées cet été. Elle a aussi souffert d'une solide base de comparaison (+9,6%) un an plus tôt.

La copie rendue par le groupe zurichois s'avère inférieure au consensus AWP qui tablait sur des ventes de 2,13 milliards de francs et une baisse des volumes de 3,3% à 590 kilotonnes de marchandise.

La direction table sur une période de trois ans (2023/24 et 2025/26) en moyenne sur une croissance des volumes de 4-6% et de l'Ebit de 8-10% en monnaies locales.

