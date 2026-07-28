Barclays portée par sa banque d'investissement au 2e trimestre

Barclays a publié mardi un bénéfice net en hausse de 36% au deuxième trimestre, à 2,3 milliards de livres (2,6 milliards de francs), porté notamment par les bonnes performances de sa banque d'investissement dans un contexte de forte volatilité sur les marchés.

Il s'agit d'un 'nouveau trimestre solide pour Barclays', a salué le directeur général Coimbatore Sundararajan Venkatakrishnan dans un communiqué, annonçant un nouveau programme de rachat d'actions d'1 milliard de livres et un dividende d'environ 800 millions de livres.

Le revenu total du groupe a progressé de 16% au deuxième trimestre, à 8,3 milliards de livres, tiré par les revenus de la banque d'investissement, qui ont bondi de 20%, à près de 4 milliards de livres. Celle-ci a été 'portée par l'activité sur les marchés mondiaux et les commissions'.

Entre la guerre au Moyen-Orient, qui fait fluctuer les cours du pétrole, et les multiples rebondissements autour de la politique douanière américaine, les marchés financiers ont connu des mouvements de grande ampleur ces derniers mois, ce qui s'est traduit par un volume de transactions supérieur à la normale.

Barclays a aussi bénéficié d'une hausse de 38% des revenus de sa banque de détail aux Etats-Unis, grâce notamment à un gain d'environ 225 millions de livres lié à la cession d'un portefeuille de cartes de crédit émises en partenariat avec la compagnie aérienne American Airlines ainsi qu'à l'intégration de la plateforme de prêts en ligne Best Egg.

Le bénéfice net de la banque britannique avait déjà légèrement progressé au premier trimestre, affichant la résilience du groupe face au conflit au Moyen-Orient.

Les résultats du deuxième trimestre 'nous permettent de verser 2,3 milliards de livres (2,7 milliards d'euros, NDLR) de distributions aux actionnaires' au total sur le premier semestre 2026, en hausse de 61% sur un an, a fait valoir le directeur général.

En janvier, le groupe avait annoncé qu'il avait engagé des procédures pour transférer son siège européen de Dublin à Paris.

L'opération, dont le but est de se rapprocher de la majorité des activités de banque d'investissement du groupe en Europe continentale, devrait être réalisée au premier semestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires requises.

/ATS