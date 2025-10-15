Bank of America dépasse les attentes au troisième trimestre

Bank of America a dépassé les attentes au troisième trimestre avec des résultats en nette hausse, grâce au dynamisme des marchés financiers et à l'arrivée de nouveaux clients, selon un communiqué publié mercredi.

Sur cette période, le chiffre d'affaires de la banque américaine a grimpé de 11% à 28,1 milliards de dollars (22,6 milliards en francs), a-t-elle indiqué, c'est-à-dire nettement au-delà du consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

A l'instar des autres banques américaines qui ont publié leurs résultats ces derniers jours, ses revenus ont été dopés par les marchés financiers qui ont atteint des sommets ces derniers mois, grâce notamment au secteur de la tech.

Le chiffre d'affaires de Bank of America a aussi bénéficié des commissions en hausse et de nouveaux comptes clients. Sur la période, son bénéfice net a bondi de 23% à 8,5 milliards. Rapporté par action, il s'affiche à 1,06 dollar (+31%), là aussi au-dessus du consensus d'analystes.

'Une forte croissance des prêts et des dépôts (...) a entraîné un revenu net d'intérêts record. Nous avons également observé une solide performance des frais provenant de nos activités de marché', s'est félicité le PDG du groupe, Brian Moynihan, cité dans le communiqué.

Sur cette période, les revenus nets d'intérêts (NII) - différence entre les intérêts perçus sur les opérations des clients et les intérêts versés aux épargnants et aux créanciers - ont en effet augmenté de 9%, à 15,2 milliards, portés par l'activité des marchés mondiaux et la croissance des dépôts et des prêts.

Par branche, les revenus de la banque de détail ont progressé de 7%, à 11,2 milliards, soutenus notamment par les ouvertures de comptes et les prêts aux petites entreprises.

La branche d'investissement a vu son chiffre d'affaires bondir de 10% à 6,3 milliards, grâce à l'augmentation des frais de gestion d'actifs et à des marchés financiers dynamiques, portant les valorisations des entreprises à des niveaux élevés.

Les activités de marchés (+11%, à 6,2 milliards) tout comme les revenus de la banque d'affaires (+7% à 6,2 milliards) ont également été dopés par les commissions bancaires sur fond de marchés financiers en pleine progression.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 11H15 GMT, l'action de Bank of America gagnait 4,8% à 52,5 dollars.

/ATS