Banco Santander a dégagé un nouveau bénéfice record au 1er semestre

Le géant bancaire espagnol Santander a dégagé un nouveau bénéfice record au premier semestre. L'établissement a notamment tiré profit de l'arrivée de nouveaux clients, laquelle a compensé l'impact de la baisse des taux d'intérêt dans la zone euro sur ses marges.

La première banque espagnole, fortement implantée en Europe et en Amérique latine, a dégagé 6,83 milliards d'euros de profits nets en six mois, soit 13% de plus que les 6,06 milliards de la même période voilà un an, selon les résultats publiés mercredi par le groupe. Ce résultat est légèrement supérieur aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur 6,7 milliards de bénéfice net.

'Il s'agit du meilleur premier semestre de notre histoire', précise dans un communiqué le groupe bancaire, qui explique cette dynamique par l'arrivée de huit millions de nouveaux clients en un an, portant à 176 millions son nombre de clients dans le monde. Ces arrivées ont dopé les dépôts (+4%) et les revenus issus des commissions touchées par la banque (+3%), qui 'ont atteint un nouveau record historique de 6,68 milliards d'euros. Les prêts, de leur côté, ont progressé de 1% en euros constants.

Cette dynamique a compensé les effets de la baisse des taux d'intérêts décidée par la Banque centrale européenne (BCE) sur le produit net bancaire de la banque (équivalent de son chiffre d'affaires), qui a reculé de 3%. 'Dans un environnement géopolitique qui reste volatile, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre tous nos objectifs' pour 2025, se félicite dans le communiqué Ana Botin, la présidente du groupe bancaire, qui accumule les profits record depuis plusieurs trimestres.

Le géant bancaire espagnol précise qu'il lancera un nouveau programme de rachat d'action, d'un montant de 1,7 milliard d'euros - une façon d'accroître la rémunération des actionnaires, en réduisant le capital de l'entreprise. Il se dit par ailleurs optimiste pour ses perspectives financières et commerciales, notamment sur le marché britannique, où il prévoit de renforcer sa position après l'acquisition annoncée début juillet de TSB, filiale de sa concurrente Sabadell, pour un total de 3,1 milliards d'euros.

Le groupe espagnol prévoit d'intégrer la banque britannique à sa filiale Santander UK, qui deviendrait alors la troisième banque du pays en termes de soldes de comptes courants des particuliers. Cela permettra des synergies financières de 460 millions d'euros au moins, selon Santander.

