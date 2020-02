Bâloise investit dans une start-up belge active dans l'immobilier

Bâloise a acquis 28% des parts de Keypoint, une jeune pousse belge active dans la gestion des biens immobiliers. L'assureur a pour cela déboursé 800'000 euros (environ 851'000 francs au cours actuel), a-t-il indiqué lundi.

Bâloise veut développer avec Keypoint un assistant numérique pour les sociétés comptables actives dans l'immobilier. Cet assistant permettra de faciliter leur travail.

L'investissement est en ligne avec la stratégie du groupe de s'engager dans des start-up innovantes, précise le communiqué.

Keypoint développe actuellement un logiciel qui facilite le travail des gérants, propriétaire et locataires de biens immobiliers. La plateforme permet de réunir les parties impliquées dans la gestion d'immeuble: agents, comptables, assureurs ou encore services de réparation.

Cet outil est nécessaire car les tâches sont de plus en plus diverses et la législation de plus en plus complexe. En outre, le nombre croissance de biens immobiliers fait craindre un manque de professionnels pour les gérer.

Keypoint continuera de travailler avec d'autres assureurs malgré sa collaboration avec Bâloise.

/ATS