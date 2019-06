Bâloise envisage le rachat d'immeubles pour de près de 200 millions

Baloise Swiss Property Fund étudie la possibilité d'acquérir un portefeuille d'immeubles dont la valeur de marché s'élèverait à 193,9 millions de francs. Pour financer cette transaction, une augmentation de capital est prévue cet automne.

Afin de 'favoriser la croissance du Baloise Swiss Property Fund', la direction étudie la possibilité d'acquérir 20 immeubles de Bâloise Assurance et de Bâloise Vie, selon un communiqué paru mercredi. 'Cette transaction a été autorisée par la Finma (autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) le 14 juin'.

Pour financer l'acquisition, l'émission de nouvelles parts est prévue à l'automne. 'Les conditions exactes de l'augmentation de capital prévue seront publiées à temps'.

Baloise Swiss Property Fund assure que 'l'achat du portefeuille d'immeubles permettra aux investisseurs de bénéficier d'une plus grande diversification'. Il comprend 20 immeubles répartis dans toute la Suisse et composé à 77% de logements. Ils 'se caractérisent par une localisation optimale à même de garantir une bonne stabilité des rendements et valeur'.

Au 31 mars, le portefeuille se composait de 35 immeubles, dont la valeur de marché avoisinait les 355,4 millions de francs.

/ATS