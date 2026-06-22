Baisse de fréquentation dans les hôtels suisses en mai

L'hôtellerie helvétique a connu en mai une nouvelle baisse de fréquentation. La demande intérieure ...
Baisse de fréquentation dans les hôtels suisses en mai

Baisse de fréquentation dans les hôtels suisses en mai

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

L'hôtellerie helvétique a connu en mai une nouvelle baisse de fréquentation. La demande intérieure s'est étiolée de 0,4% et celles en provenance de l'étranger de 1,3%, pour un recul combiné de 0,9%, selon l'OFS.

Parmi les visiteurs allochtones, ceux en provenance d'Allemagne (+6,2%), d'Italie (+3,8%) ou encore des Etats-Unis (+0,7%) n'ont pu combler un mouvement de repli emmené par l'Inde (-25%), la Chine (-8,8%), les pays du Golfe (-2,4%) ou encore les Pays-Bas (-6,2%), indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans une seconde estimation.

/ATS
 

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