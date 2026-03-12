BMW avec un bénéfice net en légère baisse en 2025 sur un an

Le constructeur de voitures haut de gamme BMW a annoncé jeudi une légère diminution de son bénéfice net en 2025 à 7,45 milliards d'euros en raison de la concurrence accrue sur le marché chinois notamment et à cause des droits de douane.

L'année dernière, le géant allemand de l'automobile a enregistré une baisse de 3% de son résultat net sur un an, lesté par une chute de 6,3% de son chiffre d'affaires à 133,5 milliards d'euros, selon un communiqué du groupe.

L'Ebit de la division automobile, qui porte les résultats de BMW, a subi une forte baisse de 20,7% à 6,3 millions d'euros, ce qui correspond à une marge de 5,3%, dans les clous de ses prévisions mais en recul d'un point sur un an.

Cet indicateur clé de la rentabilité, essentiel pour un constructeur de véhicules haut de gamme, est attendu entre 4 et 6% seulement en 2026.

En 2025, les tarifs douaniers supplémentaires - d'une part les taxes de l'Union européenne sur les véhicules électriques produits en Chine et d'autre part les droits de douane américains sur les importations et les métaux - ont réduit cette marge d'environ 1,5 point sur l'année.

Par ailleurs, BMW a dû faire face encore une fois à une concurrence intense sur les marché chinois, jadis moteur de croissance, où des effets de change négatifs liés au renminbi chinois ont également joué.

Les livraisons de véhicules dans le monde ont légèrement augmenté de 0,5% à 2,463 millions d'unités mais ont chuté en Chine de 12,5%.

Contrairement à ses concurrents Volkswagen et Mercedes, BMW prévoit un volume de ventes à peu près équivalent à celui de 2025 en Chine, preuve que le groupe devrait résister un peu mieux sur le marché asiatique.

Aux Etats-Unis, où le groupe possède une usine de production à Spartanburg (Caroline du Sud), les ventes ont augmenté de 5%.

L'entreprise basée à Munich a mis en oeuvre en 2025 un programme de forte réduction de ses dépenses de 2,5 milliards d'euros, touchant notamment les dépenses de R&D (-8,4%) et les investissements (-20,1%).

'Cette année encore, nous poursuivons rigoureusement la réduction des coûts conformément à notre planification', a précisé le directeur financier de BMW Walter Mertl, cité dans le communiqué.

/ATS