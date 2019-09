BKW se renforce en Autriche dans le domaine de l'ingénierie civile

Le groupe bernois BKW a racheté l'autrichien Daninger & Partner Ziviltechniker, actif dans le domaine de la construction industrielle et des ponts. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé dans le communiqué publié lundi.

Fondé en 2002, Daninger & Partner Ziviltechniker, qui occupe 58 employés, sera fusionné avec les activités d'IKK, déjà propriété de BKW Engineering, et dont le siège est à Graz.

Walter Daninger, jusqu'à présent actionnaire unique, continuera à travailler en tant que co-directeur au sein du groupe IKK, après la vente de son entreprise.

BKW Engineering regroupe plus de 35 entreprises allemandes, autrichiennes et suisses sous le même toit. Le groupe BKW, actif dans l'énergie et les infrastructures, est établi à Berne et compte 8000 employés.

/ATS