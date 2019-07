BKW reprend trois entreprises suisses de technique du bâtiment

BKW complète son réseau suisse d'entreprises de technique du bâtiment rassemblées sous BKW Building Solutions.

ASAG Air System, spécialisée dans la ventilation et la climatisation, ainsi que les entreprises d'installations électriques Hensel et b+s Elektro Telematik ont été rachetées par le spécialiste bernois de l'énergie et des infrastructures, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

Au total, 140 collaborateurs issus des trois entreprises vont rejoindre BKW Building Solutions, a indiqué la société par voie de communiqué jeudi.

Le rachat d'ASAG Air System permet à BKW de renforcer sa présence en Haute Argovie. L'entreprise traditionnelle b+s Elektro va être fusionnée avec le groupe Elektro Naegelin qui appartient déjà à BKW Building Solutions depuis 2018. Par ce rachat, BKW consolide sa position sur l'ensemble de la région bâloise. L'entreprise Hensel quant à elle devrait tirer bénéfice du réseau de BKW Building Solutions.

/ATS