BKW relève ses ambitions après un semestre fructueux

L'énergéticien bernois BKW a doublement profité sur les six premiers mois de l'année de prix avantageux sur le marché du courant de gros et d'une contribution massive des fonds de désaffectation et de gestion des déchets nucléaires.

La direction relève à mi-parcours ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 6% à 2,40 milliards de francs, quand l'excédent d'exploitation (Ebit) a bondi de près d'un tiers à 425 millions. Le bénéfice net opérationnel s'est envolé de 60% à 304 millions.

Dopé au rendement des fonds de désaffectation, le bénéfice net comptabilisé a été quadruplé à 340 millions, égraine le compte-rendu diffusé mardi.

Les revenus comblent peu ou prou les attentes des analystes consultés par l'agence AWP, mais les performances opérationnelle et financière décoiffent leurs projections les plus optimistes. L'Ebit ne devait pas dépasser 341 millions et le bénéfice net 243 millions.

Le groupe bernois rehausse d'une cinquantaine de millions le couloir de ses ambitions en matière d'Ebit en 2023, entre 600 et 650 millions.

/ATS