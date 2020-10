BKW fait main basse sur le winterthourois Sigren

BKW s'est porté acquéreur de Sigren Engineering, une entreprise d'automation basée à Winterthour spécialisée dans l'intégration de solutions numériques dans différents secteurs, notamment le bâtiment. Aucune mention n'est faite des contours financiers de l'opération.

Fondée en 1989, l'entreprise zurichoise, qui dispose également de sites à Egerkingen (SO) et Root (LU) et compte actuellement 125 collaborateurs, fera partie intégrante du réseau BKW Building Solutions et sera rattachée à la division Automation, précise l'énergéticien bernois vendredi dans un communiqué.

Avec l'acquisition de Sigren, il espère renforcer sa présence dans le marché de l'automation des bâtiments et des infrastructures, un domaine dans lequel la numérisation croissante constitue 'un moteur essentiel'.

'La possibilité de proposer des solutions associant des corps de métiers traditionnels et des solutions d'automation devient de plus en plus importante pour nos clients', a déclaré Mathias Prüssing, directeur général (CEO) de BKW Building Solutions, cité dans le communiqué.

/ATS