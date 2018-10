BKW étend son réseau de filiales dans l'ingénierie

BKW poursuit son expansion dans le domaine de l'ingénierie et des techniques du bâtiment. Le producteur et fournisseur d'énergie bernois s'est emparé récemment de trois sociétés allemandes Emutec, IHB, Vogt Planungsgesellschaft ainsi que de l'autrichienne IKK.

Les ex-Forces motrices bernoises ne précisent pas les détails financiers de ces transactions.

Toutes les entreprises acquises poursuivront leurs activités avec la même direction, indique mercredi BKW. La plus grande des quatre sociétés acquises, Emutec, basée à Norderstedt près de Hambourg, emploie quelque 160 salariés sur huit sites. Fondé en 2002, le cabinet d'ingénierie représente un planificateur expérimenté pour l'équipement technique du bâtiment.

Fort de 130 collaborateurs, le groupe IKK figure au rang des principaux bureaux d'études autrichiens pour le bâtiment et le génie civil. L'entreprise est active dans la planification et le conseil ainsi que la gérance de la construction pour l'environnement, le bâtiment et le génie civil.

IKK compte en son sein les sociétés Hydroconsult et TBH. La première est spécialisée dans le génie hydraulique, les systèmes hydrauliques, l'hydrologie et la métrologie et la seconde dans la conception de structures, les technique du bâtiment et l'électrotechnique.

Sis à Leipzig, le cabinet d'ingénierie Vogt Planungsgesellschaft est présent dans les domaines des projets de construction et de la direction des travaux, en particulier dans le segment des bâtiments du secteur de la santé et des cliniques. Il exerce ses activités dans toute l'Allemagne et emploie plus de 40 collaborateurs.

Egalement établi à Leipzig, la société d'ingénierie IHB déploie son activité dans toute l'Allemagne dans le domaine des services de planification, des conseils et de la supervision de travaux. Avec ses 60 salariés, IBH se consacre principalement à la planification du trafic, à la conception des routes et aux travaux publics sans oublier la planification environnementale et l'aménagement territorial.

BKW Engineering regroupe pas moins de 30 entreprises d'ingénierie en Suisse, en Allemagne et en Autriche. L'unité emploie au total plus de 2400 spécialistes répartis sur 40 sites. Le groupe BKW compte au total quelque 7000 employés.

