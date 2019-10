BKW acquiert LTB Leitungsbau, 90 millions d'euros de recettes

Le groupe énergétique BKW a acquis l'allemand LTB Leitungsbau, actif dans le secteur des lignes aériennes. Comptant environ 400 collaborateurs, la société d'outre-Rhin a généré en 2018, un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros (98 millions de francs).

Cette étape renforce la stratégie de BKW dans le domaine d'activité des services réseaux, indique mercredi le groupe sans dévoiler le montant de la transaction.

'BKW anticipe un marché en forte croissance dans la construction, la rénovation et la maintenance des lignes haute et très haute tension en Allemagne', selon le communiqué.

LTB Leitungsbau, présent sur sept sites allemands, met l'accent sur la planification et la construction d'installation de lignes aériennes, sur l'ingénierie correspondante, ainsi que sur le développement et la vente de systèmes d'information géographique, de techniques de montage et d'outils pour l'installation de lignes aériennes.

/ATS