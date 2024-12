Axpo prolonge la vie de la plus vieille centrale nucléaire du monde

Axpo reste fidèle à l'atome. L'énergéticien argovien entend poursuivre jusqu'en 2033 l'exploitation de la centrale nucléaire de Beznau. Il injectera à cet effet 350 millions de francs dans la plus ancienne infrastructure de ce type encore en activité sur la planète.

L'équipement et la modernisation des deux réacteurs de la centrale nucléaire argovienne ont déjà nécessité quelque 2,5 milliards de francs depuis leur mise en service, en 1969 et 1972 respectivement, rappelle un communiqué diffusé jeudi.

Conjointement avec sa filiale BKW et ses homologues AEW, Alpiq, ainsi que BKW, Axpo prévoit en outre de débourser encore un milliard de francs additionnels dans la maintenance et la modernisation de la centrale de Leibstadt, en Argovie toujours, en plus du milliard et demi déjà concédé depuis son raccordement au réseau en 1984.

Mise en service en 1979, la centrale soleuroise de Gösgen, dans laquelle Axpo détient plus ou moins directement 37,5%, a nécessité 2,0 milliards de francs d'investissements depuis son inauguration en 1979.

