Axpo: premier coup de pioche pour le centième parc éolien

L'énergéticien argovien Axpo et sa filiale Volkswind célèbrent jeudi la mise en chantier de ...
Axpo: premier coup de pioche pour le centième parc éolien

Axpo: premier coup de pioche pour le centième parc éolien

Photo: KEYSTONE/DPA/CHRISTIAN CHARISIUS

L'énergéticien argovien Axpo et sa filiale Volkswind célèbrent jeudi la mise en chantier de son centième parc éolien, en Basse-Saxe.

L'érection sur la commune de Uehrde de trois turbines du constructeur danois Vestas doit permettre de générer à partir de l'automne 2026 quelque 48 millions de kWh annuellement, représentant la consommation d'environ 12'000 ménages, indique un communiqué diffusé jeudi.

La filiale Volkswind, acquise par Axpo en 2015 supervise le déploiement de ce type d'installations en Allemagne et en France. Sa maison-mère exploite selon ses propres indications près de six centaines d'éoliennes, alimentant en courant vert l'équivalent de 800'000 foyers de quatre personnes.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le marché automobile toujours en repli en septembre

Le marché automobile toujours en repli en septembre

Économie    Actualisé le 02.10.2025 - 12:45

Une alliance romande exige un renforcement de l'axe est-ouest

Une alliance romande exige un renforcement de l'axe est-ouest

Économie    Actualisé le 02.10.2025 - 11:59

Axa: les prestations versées augmentent dans l'assurance voyage

Axa: les prestations versées augmentent dans l'assurance voyage

Économie    Actualisé le 02.10.2025 - 11:11

D'autres actionnaires entrent dans Froneri, coentreprise de Nestlé

D'autres actionnaires entrent dans Froneri, coentreprise de Nestlé

Économie    Actualisé le 02.10.2025 - 10:33

Articles les plus lus

Le G7 veut cibler les acheteurs de pétrole russe

Le G7 veut cibler les acheteurs de pétrole russe

Économie    Actualisé le 02.10.2025 - 04:03

Les primes d'assurance-maladie augmentent plus qu'annoncé (étude)

Les primes d'assurance-maladie augmentent plus qu'annoncé (étude)

Économie    Actualisé le 02.10.2025 - 08:21

L'inflation suisse reste stable à 0,2% en septembre

L'inflation suisse reste stable à 0,2% en septembre

Économie    Actualisé le 02.10.2025 - 08:59

Les dépôts de bilan poursuivent leur accélération sur neuf mois

Les dépôts de bilan poursuivent leur accélération sur neuf mois

Économie    Actualisé le 02.10.2025 - 10:26