Axpo: premier coup de pioche pour le centième parc éolien

L'énergéticien argovien Axpo et sa filiale Volkswind célèbrent jeudi la mise en chantier de son centième parc éolien, en Basse-Saxe.

L'érection sur la commune de Uehrde de trois turbines du constructeur danois Vestas doit permettre de générer à partir de l'automne 2026 quelque 48 millions de kWh annuellement, représentant la consommation d'environ 12'000 ménages, indique un communiqué diffusé jeudi.

La filiale Volkswind, acquise par Axpo en 2015 supervise le déploiement de ce type d'installations en Allemagne et en France. Sa maison-mère exploite selon ses propres indications près de six centaines d'éoliennes, alimentant en courant vert l'équivalent de 800'000 foyers de quatre personnes.

/ATS