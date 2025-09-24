Axpo évalue un 4e projet de parc éolien dans le canton de St-Gall

Axpo envisage l'érection d'un parc éolien sur les hauteurs de Wil. Le projet 'Boxloo' est le quatrième du genre pour l'énergéticien argovien, après Flumserberg, Rüthi und Sennwald, ainsi que Waldkirch, tous situés dans le canton de Saint-Gall.

L'implantation de 3 turbines doit permettre de générer une production de courant de 25 millions de kWh par année, soit l'équivalent de la consommation de 5000 ménages, indique un communiqué publié mercredi.

Axpo a tenu mardi une séance d'information à la population à Wil, conjointement avec la municipalité, l'Office fédéral de l'énergie et le département saint-gallois de l'aménagement du territoire. Le groupe entend désormais lancer les premiers tests de faisabilité, qui nécessiteront au moins une année de mesures complètes des conditions de vents, ainsi que des habitudes des chauves-souris dans la région.

/ATS