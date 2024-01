Autoroute fermée entre Avenches et Payerne en juin pour des tests

L'autoroute A1 entre Avenches et Payerne (VD) sera fermée entre le 4 et le 6 juin pour permettre aux Forces aériennes de vérifier leur dispositif de défense, a décidé mercredi le Conseil fédéral. La fermeture aura lieu pendant 36 heures au maximum.

L’objectif de l’armée est de tester sa capacité à décentraliser ses moyens de défense aérienne, explique le gouvernement dans un communiqué. Les Forces aériennes doivent être capables d'engager des avions de combat à partir de sites improvisés.

Le test pratique comprendra des atterrissages et des décollages de F/A-18. Planifiée entre le mardi 4 juin à 21h00 et le jeudi 6 juin à 09h00, la fermeture a été planifiée avec l'Office fédéral des routes ainsi que les polices vaudoise et fribourgeoise.

/ATS