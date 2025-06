Autoroute A9: tube sud du tunnel de Viège ouvert

Le tube sud du tunnel autoroutier de Viège a été inauguré mardi en présence des autorités communales, cantonales et fédérales. Cette mise en service permet de délester la ville du trafic de transit et de relier, dans les deux sens, les vallées de Saas et de Zermatt,

L'inauguration s'est déroulée en présence notamment du conseiller fédéral Albert Rösti, en charge du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, et de deux conseillers d'Etat valaisans, Franziska Biner et Franz Ruppen.

'L'autoroute dans le Haut-Valais est attendue avec impatience par sa population', a rappelé Albert Rösti, au moment des discours. 'Au vu de la complexité du projet, cela prend du temps, mais sa réalisation avance, étape par étape.'

Une collaboration étroite

'L'heure est aux réjouissances, à la satisfaction et aux remerciements', a résumé pour sa part le chef du Département valaisan de la mobilité, du territoire et de l'environnement, Franz Ruppen. Selon lui, 'ce tronçon autoroutier est une vraie prouesse technique, fruit d'une collaboration étroite entre l'Etat du Valasi et la Confédération'.

Long de 7,5 kilomètres, le contournement sud de Viège se compose principalement du tunnel d'Eyholz (4,25 kilomètres) et du tunnel de Viège (2,7 kilomètres) avec deux tubes à sens unique, ainsi que du pont jumelé sur la Vispa, complété par la jonction de Viège ouest.

14,4 km de tunnels

Si le tunnel d'Eyholz est en service depuis 2018 et le tube nord du tunnel de Viège (sens de circulation Brigue - Viège) depuis 2022, les derniers éléments du contournement sud pouvaient être empruntés à partir de 19h00 mardi avec le tube sud du tunnel de Viège et son embranchement.

Le trafic autoroutier peut désormais s'effectuer dans les deux sens ainsi qu'en provenance et à destination des vallées latérales de Saas et de Zermatt.

L'ensemble du contournement sud de Viège a nécessité la réalisation de 14,4 kilomètres de tunnels, incluant les excavations et les aménagements techniques. L'ouvrage dans son ensemble se caractérise par sa complexité.

Vingt et un ans de travaux

L'ancien tunnel de la vallée de la Vispa a été reconverti en tunnel autoroutier et a fait l'objet d'un renforcement structurel majeur pour répondre aux nouvelles exigences de sécurité et de trafic. Les nombreux raccordements transversaux entre les tubes ainsi que les galeries de sécurité et de ventilation, augmentent considérablement la longueur totale des ouvrages souterrains.

Au niveau financier, 160 millions de francs ont été investis pour le tube sud du tunnel de Viège. Au total, le coût du contournement de Viège, dont les travaux ont débuté en 2004, a atteint 1,7 milliard de francs.

/ATS