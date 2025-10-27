Autoroute A9: de Gampel/Steg à Brigue (VS) sans interruption

Dans le Haut-Valais, l'A9 pourra désormais être empruntée de Gampel/Steg à Brigue (VS) sans ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Dans le Haut-Valais, l'A9 pourra désormais être empruntée de Gampel/Steg à Brigue (VS) sans interruption, le tronçon de 7,6 kilomètres entre Rarogne et Viège Ouest ayant officiellement été inauguré lundi. Une 'étape importante' d'un chantier de plusieurs décennies.

L'ouverture de cette portion d'autoroute s'accompagne de celle de la tranchée couverte de Rarogne, dont les travaux ont débuté en 2015. A l'Ouest, l'ouvrage est relié à Gampel-Steg par un tronçon de 2,5 kilomètres, qui avait déjà été mis en service en août 2023.

Le raccordement de Viège Ouest, lui aussi totalement opérationnel dès lundi soir, comprend huit passages inférieurs, sept ponts, quatre giratoires et deux routes de contournement. Le coût de l’ensemble des travaux sur le tronçon Gampel/Steg - Viège Ouest s’élève à 420 millions de francs.

L'A9 dans le Haut-Valais s'étendra sur 31,8 kilomètres entre Sierre et Brigue. Selon le calendrier actuel, elle devrait être achevée fin 2027, à l'exception de la traversée du Bois de Finges. Coût total estimé: 4,4 milliards de francs.

