Augmentation du nombre d'accidents dans le secteur aérien en 2025

Le nombre d'accidents signalés dans l'aviation civile suisse a augmenté d'environ 20% en 2025 ...
Augmentation du nombre d'accidents dans le secteur aérien en 2025

Augmentation du nombre d'accidents dans le secteur aérien en 2025

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le nombre d'accidents signalés dans l'aviation civile suisse a augmenté d'environ 20% en 2025. Dans le domaine de l'aviation de plaisance, quatre accidents ont fait au total six victimes, a annoncé lundi l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).

Une autre personne a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère survenu dans lors d'activités agricoles. Dans l'aviation commerciale, selon les statistiques des incidents de 2025 de l'OFAC, aucun accident mortel n'a été enregistré l'année dernière.

Au total, la Confédération a traité 14'972 déclarations l'année dernière. L'OFAC a attribué cette forte augmentation à une meilleure culture du compte rendu, à une augmentation du trafic et à des perturbations généralisées des signaux GPS.

Parmi les incidents signalés figuraient notamment davantage de quasi-collisions en vol, des violations de l'espace aérien et des conflits avec des drones. Des accidents peuvent également se produire au sol, en raison par exemple de la configuration étroite et complexe des aérodromes.

/ATS
 

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