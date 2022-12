Au moins 53 morts dans la tempête, le bilan risque de s'alourdir

Les Etats-Unis espèrent en avoir bientôt fini avec le 'blizzard du siècle', qui a fait au moins 53 morts à travers le pays en pleine période de Noël. Pourtant, les récits terrifiants de personnes mortes dans leur voiture ou bloquées des jours durant se multipliaient.

Le total des décès confirmés par les autorités à travers neuf Etats américains a atteint 53 morts, dont 31 dans le seul comté d'Erie qui comprend la ville de Buffalo, dans l'Etat de New York où le président Joe Biden a approuvé lundi l'état d'urgence. Un bilan plus élevé est à craindre, selon les autorités, à mesure que les secours progressent et déblaient.

Les intempéries qui frappent le pays depuis une semaine ont commencé à s'atténuer mercredi sur l'est et le Midwest. 'C'est clairement le blizzard du siècle', a dit lundi la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul.

Le service météorologique américain (National Weather Service, NWS) prévoit un relèvement des températures autour de 10°C d'ici le week-end, mettant toutefois en garde contre des 'conditions de circulation localement dangereuses'.

Le froid extrême qui s'est abattu sur les Etats-Unis a été accompagné d'importantes chutes de neige et de vents puissants, notamment dans la région des Grands Lacs, semant le chaos dans les transports routiers comme aériens et forçant à l'annulation de milliers de vols autour de Noël. Selon le site de suivi FlightAware.com, plus de 5.900 vols ont été annulés mardi et mercredi.

Remontrances

Nombre de ces vols relèvent de Southwest Airlines qui a annulé plus de 60% de ses liaisons en raison de problèmes logistiques, s'attirant des remontrances du ministère des Transports qui s'est dit sur Twitter 'inquiet du taux inacceptable d'annulations de Southwest'.

Le patron de Southwest, Bob Jordan, s'est dit mardi 'vraiment désolé', assurant dans une vidéo qu''un effort massif pour stabiliser la compagnie' était en cours.

'Nous nous remettons d'une des pires tempêtes que nous ayons jamais vue, avec malheureusement le nombre de morts le plus élevé que nous ayons jamais eu dans une tempête', a déploré mardi Mark Poloncarz, un responsable du comté d'Erie, lors d'une conférence de presse. 'Nous ne l'oublierons jamais', a-t-il ajouté.

A Buffalo, paralysée depuis cinq jours, une jeune femme de 22 ans, piégée par la neige, est morte dans sa voiture, selon sa famille. Une vidéo envoyée par la victime et publiée par sa soeur la montre en train de baisser la vitre de son véhicule pendant le blizzard.

Mark Eguliar, un habitant de Buffalo, a raconté à l'AFP être resté coincé au travail 'pendant plus de 40 heures'. 'Je suis à Buffalo depuis 1970 (...) et c'est la pire chose que j'ai jamais vue à Buffalo', a confié Joe Mergl, un autre résident de cette grande ville proche de la frontière avec le Canada.

Secouristes bloqués

La maire adjointe de Buffalo, Crystal Rodriguez-Dabney, a déclaré à CNN mardi que 'des secouristes ont volé au secours d'autres secouristes'. 'Il était nécessaire d'aider d'abord les secours afin qu'ils puissent aller aider la population', a-t-elle expliqué.

Justement, certains s'interrogeaient sur la réponse de la ville à la tempête annoncée, se demandant si l'interdiction de se déplacer en voiture n'aurait pas dû être décrétée plus tôt.

'Il y avait beaucoup de neige, les voitures étaient coincées et les gens essayaient quand même de conduire', a déploré à l'AFP Chris Ortiz, un habitant de Buffalo.

Une employée des services de secours citée par le Washington Post, elle-même bloquée dans son ambulance pendant 14 heures sans eau ni nourriture, a indiqué que 'la plupart des appels (d'urgence) émanaient de personnes piégées dans leur voiture'.

'La vérité, c'est que ces gens dans des véhicules bloqués n'auraient pas dû être là', a déclaré l'employée. La police de la ville a également annoncé l'arrestation de huit individus par sa force anti-pillage mise en place avec la tempête.

'Ce ne sont pas des gens qui volent de la nourriture, des médicaments, ou des couches pour bébés', a déclaré le chef de la police de Buffalo Joseph Gramaglia. 'Ils détruisent des magasins, volent des télévisions, des canapés, tout ce qu'ils peuvent mettre la main dessus', a-t-il ajouté.

