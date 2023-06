Attaque pro-russe sur les sites en ligne de Bâle-Ville et de Zurich

Les sites en ligne des villes de Zurich, St-Gall et du canton de Bâle-Ville ont été attaqués par des pirates apparemment pro-russes. Les pages web zurichoises sont restées inaccessibles durant une heure et demie. A Bâle et à St-Gall, le problème a duré plus longtemps.

A partir de mercredi matin vers 08h00, il était impossible d'accéder aux sites des autorités bâloises et des villes de Zurich et St-Gall, indiquent ces dernières. Au mieux, l'accès était possible après un long délai. La faute à une attaque de type DDoS d'un groupement probablement pro-russe, selon le service informatique de la ville de Zurich.

Surcharge préméditée des sites

Ce type d'attaque surcharge le site visé de demandes d'accès et le paralyse par conséquent. Il ne touche pas à des données. Les informaticiens ont rapidement reconnu l'origine du problème et pris des mesures rapides afin de rétablir le fonctionnement normal des sites attaqués, indiquent les autorités.

Sur la plateforme en ligne de la ville de Zurich, la situation est rentrée dans l'ordre après environ une heure et demie. Des interruptions momentanées n'étaient toutefois pas exclues dans le courant de la journée. Sur le site de Bâle-Ville, le retour à la normale a duré plus longtemps. En fin de matinée, il était à nouveau accessible.

A St-Gall, l'opérateur externe 'prend les mesures nécessaires', écrivent les autorités de la ville. A la mi-journée, le site n'était cependant toujours pas accessible.

Lien possible avec le discours de Zelensky

Lundi déjà, plusieurs pages en ligne de l'administration fédérale avaient brièvement été paralysées. Un groupe de pirates informatiques pro-russes avaient revendiqué cette attaque. Les spécialistes évoquent un lien avec le discours que le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit tenir jeudi en vidéoconférence devant l'Assemblée fédérale.

/ATS