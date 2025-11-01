Attaque à l'arme blanche dans un train en Angleterre: des blessés

La police britannique a annoncé qu'une attaque à l'arme blanche à bord d'un train samedi dans la région de Cambridge, dans l'est de l'Angleterre, avait fait plusieurs blessés. Deux personnes ont été interpellées, a-t-elle précisé.

'Nous intervenons actuellement suite à un incident survenu dans un train en direction de Huntingdon, où plusieurs personnes ont été poignardées', a indiqué la police des transports britannique sur X, et 'deux personnes ont été arrêtées'.

'Plusieurs personnes ont été transportées à l'hôpital', a précisé la police.

La compagnie ferroviaire London North Eastern Railway (LNER) a annoncé la fermeture de toutes ses lignes pendant l'intervention des services d'urgence à la gare de Huntingdon, ville de la région de Cambridge où le train a été immobilisé.

LNER, qui exploite des liaisons ferroviaires dans l'est de l'Angleterre et en Écosse, a appelé les voyageurs à éviter tout déplacement, prévoyant des 'perturbations majeures'.

/ATS