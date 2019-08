Arrêt de la centrale de Beznau 1 à cause de la foudre

Le bloc numéro 1 de la centrale nucléaire de Beznau a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi. Une panne est survenue dans une sous-station, probablement à cause de la foudre.

L'installation est dans un état stable. Le réacteur devrait redémarrer dans la journée de mardi d'entente avec l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), a indiqué l'exploitant Axpo.

Vers 01h34 mardi, une sous-station est tombée en panne, probablement à cause de la foudre. Le courant produit par la centrale ne pouvant plus être transporté, le réacteur du bloc 1 s'est arrêté et le réacteur du bloc 2 a réduit sa puissance. A 03h50, la puissance du réacteur numéro 2 a pu être à nouveau augmentée.

Des procédures sont en cours pour relancer le réacteur numéro 1. Il devrait être reconnecté au réseau dans le courant de la journée.

/ATS