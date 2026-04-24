Arnaud Robert, de la RTS, récompensé aux Swiss Press Awards

Le Vaudois Arnaud Robert a été désigné journaliste de l'année vendredi lors des Swiss Press ...
Arnaud Robert, de la RTS, récompensé aux Swiss Press Awards

Arnaud Robert, de la RTS, récompensé aux Swiss Press Awards

Photo: Roland Lanz, Swiss Press Photo

Le Vaudois Arnaud Robert a été désigné journaliste de l'année vendredi lors des Swiss Press Award. Devenu tétraplégique suite à une chute en montagne, il raconte son combat dans un podcast diffusé par la RTS. Mario Heller est le photographe de l'année.

Après sa chute, Arnaud Robert a participé à une étude au CHUV à Lausanne, qui lui a permis de retrouver un peu de mobilité dans les bras. Dans son podcast intitulé 'Mon corps électrique', il raconte son périple 'au pays des implants crâniens, de la promesse de miracle et d'un handicap qu'il découvre au fil des épisodes'.

Le journaliste avait déjà été récompensé aux Swiss Press Awards en 2020 pour un reportage au long cours sur 'La révolution des toilettes'. Une enquête consacrée au défi sanitaire mondial posé par les déjections humaines.

Mario Heller, du média en ligne Republik, remporte pour sa part le prix du photographe de l'année. Il avait été primé dans la catégorie International pour un reportage à Narva, ville estonienne à population russophone.

/ATS
 

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