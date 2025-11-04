Aramco voit son bénéfice net s'éroder au troisième trimestre

Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé mardi une baisse de 2,3% de son bénéfice au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, en raison de 'la diminution des revenus'.

La baisse du bénéfice, passé de 27,56 milliards de dollars l'année dernière à 26,94 milliards (20,92 milliards de francs) cette année, s'explique 'par la diminution des revenus et autres recettes liées aux ventes, contrebalancée en partie par la baisse des coûts d'exploitation', a affirmé la société dans un communiqué publié à la Bourse saoudienne.

Aramco, premier exportateur de pétrole au monde et pilier de l'économie saoudienne, accuse ainsi une baisse de bénéfices pour le onzième trimestre consécutif depuis ses résultats record fin 2022.

Les prix du pétrole brut ont été sous pression ces derniers mois, sur fond d'incertitudes économiques mondiales liées aux droits de douane et aux craintes de récession.

Mais les facteurs géopolitiques, notamment les nouvelles sanctions américaines visant des entreprises énergétiques russes, ont contribué à empêcher une baisse plus marquée des cours.

Hausse de la production

Dimanche, Ryad, Moscou et six autres membres de l'Opep+ ont augmenté leurs quotas de production pour le mois de décembre.

L'Arabie saoudite produit en deçà de sa capacité de 12 millions de barils par jour (mbj) depuis une série de baisses de la production remontant à octobre 2022.

Mais depuis avril, l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Kazakhstan, Oman et l'Algérie augmentent chaque mois leur objectifs de production pour lutter contre la concurrence croissante, notamment celle des producteurs de pétrole de schiste américains.

Un rythme que personne n'anticipait en début d'année de la part de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+), qui a longtemps lutté contre l'érosion des prix en organisant la raréfaction de son offre de pétrole.

/ATS