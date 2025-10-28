Aramco: l'IA peut doubler la productivité des puits de pétrole

L'intelligence artificielle (IA) peut aider à doubler la productivité des puits de pétrole, a affirmé mardi le PDG de Saudi Aramco, estimant que les combustibles fossiles fourniront une grande part des besoins énergétiques mondiaux pendant encore des décennies.

'Si vous forez un puits et que vous exploitez l'IA et la numérisation, vous pouvez augmenter la productivité deux fois plus', a déclaré Amin Nasser, patron du plus grand exportateur de pétrole au monde, lors de la conférence Future Investment Initiative (FII) à Ryad.

L'intelligence artificielle est l'un des principaux thèmes de cette édition de la FII, où l'Arabie saoudite, désireuse de se diversifier du pétrole, met en avant sa société locale Humain, dont les produits incluent l'IA générative et les grands centres de données.

Selon M. Nasser, l'IA peut également aider à l'exploration pétrolière en améliorant l'imagerie, et réduire les émissions polluantes en détectant les fuites et la corrosion.

Saudi Aramco a investi des dizaines de milliards de dollars dans l'informatique et embauché des milliers de scientifiques pour les centres de données, a-t-il précisé.

Les compagnies pétrolières sont au coeur du débat sur le changement climatique après les accords de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et si possible à 1,5°C, pour éviter de déclencher des catastrophes naturelles.

Cette année, les énergies renouvelables solaire et éolienne ont généré pour la première fois plus d'électricité que le charbon, a indiqué le groupe de réflexion sur l'énergie Ember plus tôt ce mois-ci.

Cependant, les changements de politique aux États-Unis et en Chine ralentissent la croissance des énergies renouvelables, selon Ember.

'Le pétrole et le gaz continueront à constituer une partie significative du mix énergétique pendant des décennies, cela ne va pas changer', a affirmé mardi le PDG de Saudi Aramco.

/ATS