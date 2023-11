Après cinq ans de travaux, le tunnel des Evouettes est percé

Le percement du tunnel de contournement du village des Evouettes (VS) s'est achevé lundi. Très complexe, le chantier a donné du fil à retordre aux ingénieurs. L'ouverture de l'ouvrage est prévue en 2025. Coût des travaux: 134 millions de francs environ.

La construction du tunnel des Evouettes, dans la commune de Port-Valais, n'a pas été une promenade de santé. Le tracé du tunnel passe en terrains meubles, 'c'est un peu comme si vous creusiez dans du sable', illustre pour Keystone-ATS Vincent Pellissier, chef du service de la mobilité et ingénieur cantonal.

Pour solidifier le terrain, les spécialistes ont opté pour la méthode du 'jetting' consistant à injecter à très haute pression du coulis de ciment. Mais le procédé a entraîné des déformations de terrain en surface plus importantes que prévu.

Débutés en 2018, les travaux d'excavation ont été interrompus dès mars 2021 et durant presque une année pour réaliser études et essais et trouver une autre solution technique. Le choix s'est porté sur la 'voûte parapluie double'.

/ATS