Après cinq ans de chantier, la BCU ouverte à la visite à Fribourg

La population a pu visiter samedi à Fribourg la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) ...
Photo: BCU

La population a pu visiter samedi à Fribourg la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), dont le chantier d'agrandissement et de restructuration touche à sa fin. Le Conseil d'Etat a remis les clés à l'institution. L'investissement se monte à près de 120 millions.

La rénovation aura nécessité plus de cinq ans de travaux. Les portes du site sis à la rue St-Michel 6 rouvriront le 1er septembre. Samedi, les Fribourgeois ont eu l'occasion unique de découvrir les bâtiments rénovés et agrandis, avant que les équipes de la bibliothèque ne s'y installent avec les collections.

Auparavant, dans le cadre d'une petite cérémonie, la conseillère d'Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens, chargée de la culture, et la directrice de la bibliothèque Angélique Boschung ont reçu des mains du conseiller d'Etat Jean-François Steiert, chargé lui des infrastructures au sein du collège, les clés du nouvel ensemble.

Ce dernier a souligné que la restructuration et l'agrandissement alliaient 'respect du patrimoine et modernité, créant un espace à la fois inspirant et fonctionnel'.

/ATS
 

