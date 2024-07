Apple visé par une enquête du gendarme de la concurrence espagnol

Le gendarme de la concurrence espagnol a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête à l'encontre du groupe américain Apple. Les investigations portent sur les conditions commerciales imposées aux développeurs proposant des applications via la plateforme Apple Store.

Dans un communiqué, la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) indique soupçonner le géant à la pomme d''imposer des conditions commerciales déloyales aux développeurs utilisant sa boutique d'applications' pour distribuer leurs produits. 'Ces comportements pourraient constituer un abus de position dominante', précise la CNMC, qui ajoute avoir ouvert cette enquête de façon 'automatique', 'compte tenu de l'importance croissante en Espagne de l'activité économique' liée aux boutiques d'application.

'Ces pratiques peuvent être considérées comme une infraction très grave', pouvant 'donner lieu à des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial' de l'entreprise, selon la CNMC - soit plus de 30 milliards d'euros sur la base de ses ventes de l'an dernier. L'ouverture de cette enquête survient un mois après un 'avis préliminaire' de la Commission européenne, qui a ouvert la voie à une amende géante contre Apple en estimant que l'Apple Store ne respectait pas le nouveau règlement sur les marchés numériques (DMA) de l'UE.

En vertu de ce règlement, 'les entreprises distribuant leurs applications via l'App Store d'Apple doivent pouvoir, gratuitement, informer leurs clients des possibilités d'achat alternatives moins chères, pouvoir les diriger vers ces offres', a jugé la Commission.

Cet avis, publié dans un communiqué, a constitué une première dans le cadre des nouvelles règles de concurrence introduites par le DMA et devenues contraignantes depuis le 7 mars. Il a fait suite à l'ouverture d'une enquête par Bruxelles le 25 mars. L'avis de la Commission a été contesté par le groupe californien, qui a assuré dans un communiqué avoir 'apporté au cours des derniers mois un certain nombre de modifications pour se conformer au DMA' et s'est dit convaincu d'être en conformité avec le droit européen.

'Tous les développeurs dans l'UE ont la possibilité d'utiliser les fonctionnalités que nous avons introduites, notamment la possibilité de diriger les utilisateurs vers internet pour effectuer leurs achats', a-t-il argumenté. Apple a construit son succès sur un écosystème fermé autour des iPhone et iPad dont il contrôle tous les paramètres, invoquant des impératifs de sécurité et le confort accru des utilisateurs - une philosophie en opposition frontale avec les règles européennes de concurrence.

/ATS