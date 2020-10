Apple réduit sa consommation de terres rares

Apple, qui entend réduire à 'zéro' son impact sur le climat d'ici 2030, a annoncé mardi que les nouveaux iPhone sont produits à partir de terres rares recyclées. Cette nouvelle a des implications environnementales mais aussi géopolitiques.

'Pour la première fois, nous utilisons 100% de terres rares recyclées dans tous les aimants, y compris la nouvelle caméra', a déclaré Lisa Jackson, directrice des politiques du groupe californien en matière d'environnement. Elle s'exprimait pendant la présentation de la nouvelle gamme de smartphones, quatre iPhone 12 avec la 5G.

Les terres rares regroupent 17 métaux très courants, mais rarement présents dans des gisements exploitables commercialement. Ils sont indispensables à la fabrication des écrans, aimants et autres composants de biens électroniques courants.

La majorité des réserves se trouve en Chine, et cette dépendance inquiète l'Union européenne et les Etats-Unis, surtout à l'heure de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Dans le passé, la Chine a déjà menacé de bloquer ses exportations de terres rares raffinées.

Apple a aussi annoncé que les écouteurs et chargeurs ne seront plus inclus avec les iPhone, puisque de nombreux clients les ont déjà. Cette mesure doit 'réduire les émissions CO2 et d'éviter d'utiliser des matériaux précieux', et aussi diminuer la quantité d'emballages.

Elle implique cependant pour les consommateurs de devoir dépenser plus pour s'équiper de nouveaux accessoires adaptés et souvent indispensables, vendus à part.

Le géant de l'électronique et des technologies a promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. 'Cela veut dire que pour tous les appareils Apple vendus, l'approvisionnement en matériaux, la fabrication des composants, l'assemblage, le transport, l'utilisation par les consommateurs, le chargement des batteries, et même le recyclage seront à 100% neutres en termes d'émissions carbone', précise le communiqué du groupe.

/ATS