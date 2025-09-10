Apple lance ses iPhone 17 et un modèle ultrafin, sans révolution IA

Apple a présenté mardi sa nouvelle gamme d'iPhone 17 et un modèle 'Air' ultrafin. Elle l'a fait sans encore annoncer d'avancées majeures pour rattraper son retard dans l'intelligence artificielle (IA).

Avec ses 5,6 mm, plus fin de 0,2 mm que son concurrent Galaxy S25 Edge de Samsung, 'l'iPhone Air change complètement la donne', a assuré le patron d'Apple, Tim Cook, dans une vidéo de présentation de plus d'une heure diffusée au siège californien de Cupertino et en ligne.

Outre la finesse, des progrès sur l'autonomie, la puissance des processeurs et les objectifs photographiques sont les principaux atouts mis en avant par Apple pour l'ensemble de la nouvelle gamme 17, dont les prix s'échelonnent de 800 à 1'200 dollars aux Etats-Unis.

L'iPhone Air se distingue aussi par l'abandon à l'international des cartes SIM physiques au profit de leurs versions virtuelles eSIM, déjà devenues standard depuis trois ans sur les iPhone du marché américain.

Sur l'intégration de l'IA, Apple a souligné son apport pour la prise de photos ou la gestion de l'autonomie et de la puissance de sa nouvelle génération d'iPhone, moteur de ses revenus qui lui assure une position dominante dans le marché haut de gamme.

'Apple esquive le coeur de la course à l'armement sur l'IA' générative 'en se positionnant comme un innovateur de toujours sur l'intégration matérielle de l'IA dans les puces et les appareils', estime Gadjo Sevilla, analyste chez Emarketer.

Les smartphones rivaux, dotés du système Android de Google, ont introduit massivement l'IA générative dans l'interface avec l'utilisateur tandis qu'Apple procède à une intégration plus lente, poussant nombre de consommateurs à retarder l'achat d'un nouvel iPhone, selon plusieurs analystes.

'Avec Apple, si tu es intéressé par le matériel, tu ne dois pas t'en priver pour des questions de logiciels: tu sais que tu as déjà la puce dernier cri, donc lorsque l'IA sera mûre, tu pourras en bénéficier', a déclaré à l'AFP Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies, en marge de la présentation à Cupertino.

A la Bourse de New-York, le titre avait perdu 1,48% à la clôture, quelques heures après ces annonces.

Il y a moins d'un an, Apple avait lancé ses fonctionnalités d'IA, 'Apple Intelligence', qui ont déçu les utilisateurs, notamment les améliorations de l'assistant vocal, Siri, jugées trop minimes.

Selon certains médias, l'entreprise prévoirait d'intégrer l'IA dans la recherche en ligne en 2026, en parallèle d'une refonte de Siri, mais ces affirmations n'ont pas été confirmées.

Apple travaillerait aussi sur un partenariat avec Google pour améliorer son expertise en recherche et IA, selon d'autres articles de presse.

Ultra-fin

L'évènement de mardi était aussi l'occasion de présenter la 3e génération d'AirPods Pro, les écouteurs haut de gamme de la marque, et les nouveaux modèles d'Apple Watch, tournés en priorité vers les fonctionnalités de suivi de santé.

Nombre d'observateurs relèvent qu'Apple a décidé de miser sur la finesse plutôt que sur la taille d'écran pour se distinguer dans la compétition sur le marché haut de gamme.

Un iPhone ultra-fin prépare ainsi le terrain à une éventuelle version pliable, dans les années à venir. Qui devrait toutefois affronter deux défis: un surcoût de production pour la prouesse technique et la réduction de l'espace pour la batterie.

Les prix des nouveaux iPhone sont affectés par les droits de douane imposés par le président Donald Trump, qui alourdissent les coûts de production en Chine, toujours le principal centre de fabrication de la marque à la pomme.

L'impact financier de cette guerre commerciale est déjà considérable: le PDG Tim Cook a dévoilé que les droits de douane ont coûté 800 millions de dollars à Apple au dernier trimestre, avec un manque à gagner estimé à 1,1 milliard de dollars pour le trimestre en cours.

/ATS