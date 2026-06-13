Anthropic suspend son IA Fable 5/Mythos 5 pour « sécurité nationale »

La start-up américaine d'intelligence artificielle Anthropic a annoncé vendredi suspendre l'accès ...
Anthropic suspend son IA Fable 5/Mythos 5 pour « sécurité nationale »

Anthropic suspend son IA Fable 5/Mythos 5 pour

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

La start-up américaine d'intelligence artificielle Anthropic a annoncé vendredi suspendre l'accès à ses deux modèles les plus puissants, Fable 5 et Mythos 5, pour se conformer à une directive du gouvernement américain. Ce dernier invoque la 'sécurité nationale'.

Washington a ordonné, au titre du contrôle des exportations, de couper l'accès à ces modèles pour 'tout ressortissant étranger, à l'intérieur ou à l'extérieur des États-Unis', y compris 'les employés étrangers' d'Anthropic, selon le communiqué de l'entreprise.

Estimant impossible de trier ses utilisateurs selon leur nationalité, Anthropic a annoncé devoir 'brutalement désactiver' les deux modèles pour l'ensemble de ses clients afin de se mettre en conformité.r

/ATS
 

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