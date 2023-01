Année 2022 en demi-teinte pour le marché du deux-roues

Le marché suisse des motos et scooters a connu un sérieux coup de frein l'année dernière, repassant sous la barre des 50'000 unités.

La faîtière de la branche signale toutefois que le niveau des nouvelles immatriculations se situe toujours nettement au-dessus des chiffres d'avant la pandémie de Covid-19.

De janvier à décembre 2022, 48'693 motos et scooters ont été écoulés en Suisse, soit 13,6% de moins qu'en 2021, mais 17,4% de plus qu'en 2019, dernier exercice non influencé par la crise sanitaire. Dans un communiqué, Motosuisse explique l'apparente contre-performance par un effet de base, les ventes de motos ayant été dopées en 2021 par l'harmonisation de dispositions réglementaires avec l'Union européenne (UE).

Les nouvelles immatriculations de motos ont reculé de plus de 20%. En 2022, deuxième année depuis l'abaissement à 16 ans de l'âge minimum pour l'obtention du permis pour les modèles de 125 cm3 de cylindrée, 6516 engins de cette catégorie ont été vendus, sur un total de 28'032 unités. Seules les motos de plus de 1000 cm3 ont été encore plus demandées (6762), indiquait l'association des importateurs jeudi sur son site web.

Avec un peu plus de 18'000 unités vendues, le segment des scooters a connu un recul moins marqué (-3,1%), à la faveur notamment de l'engouement du public pour les modèles à propulsion électrique (+61,2% à 2835 unités), dont la part de marché représente désormais 15,7%.

'En ce qui concerne les motos utilisées principalement pour les loisirs, la technologie électrique ne parvient toujours pas à s'imposer (...) faute d'une offre attractive', estime Motosuisse, citant notamment l'autonomie limitée et les contraintes liées au volume des batteries.

