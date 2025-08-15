André Hoffmann et Larry Fink présidents par intérim du WEF

Larry Fink et André Hoffmann ont été nommés co-présidents par intérim du Forum économique mondial (WEF). Ils remplacent l'actuel président intérimaire Peter Brabeck, qui quitte ses fonctions.

Dans un communiqué publié vendredi, Larry Fink, président et directeur général du gestionnaire d'actifs américain BlackRock, et André Hoffmann, membre du conseil d'administration du groupe pharmaceutique Roche, se sont déclarés 'honorés' d'occuper ce poste, alors que le WEF 'traverse une période-harnière' et 'ouvre un nouveau chapitre'.

En avril, le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, avait démissionné avec effet immédiat de ses fonctions de président et membre du conseil d'administration de l'organisation, qui organise chaque année le sommet des acteurs économiques et politiques à Davos (GR).

/ATS